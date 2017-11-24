Міжнародний аеропорт "Київ" евакуюють через повідомлення про мінування

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) евакуює пасажирів після надходження повідомлення про його нібито мінування.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі аеропорту, дзвінок із сигналом про загрозу надійшов в аеропорт близько 16:35.

"Проводиться евакуація і перевірка на наявність загрози", – уточнили в аеропорту.

Міжнародний аеропорт "Київ" розташований у діловому центрі столиці за 7 км від центру міста, за кількістю рейсів і пасажиропотоку посідає друге місце в Україні.

В аеропорту три термінали, загальною площею 21 тисяча кв м. Окремий термінал для бізнес-авіації – термінал "В", входить в систему FBO.