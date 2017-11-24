На Донбасі з початку зими очікується ескалація, - ОБСЄ

ОБСЄ застерігає від ескалації збройного конфлікту на сході України у зв'язку з початком холодів.

Про це повідомив заступник глави місії ОБСЄ в Україні Александер Хуг, передає DW.

"Коли замерзає земля, на жаль, стає ще легше переміщати важке озброєння", - зазначив він.

За його словами, в останні тижні і без того постійне зростання кількості порушень режиму припинення вогню.

Зазначається, що ОБСЄ ще наприкінці вересня попереджала про ескалацію конфлікту і збільшення числа порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення із застосуванням мінометів, артилерії, стрілецької зброї та кулеметів.

З початку 2017 року в зоні конфлікту загинули 68 мирних жителів, понад 320 отримали поранення.

"Конфлікт далекий від стадії "замороженого". Він як і раніше в активній фазі. І дуже непередбачуваний. Якщо ті заходи, які були обумовлені в Мінську, не будуть виконані повністю, конфлікт і далі буде залишатися непередбачуваним. Він принесе ще більше страждань мирного населення", - заявив Хуг.