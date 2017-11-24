На новорічні свята "Укрзалізниця" призначила 7 додаткових поїздів

На період новорічних і різдвяних свят "Укрзалізниця" запустить 7 додаткових потягів, які курсуватимуть у західні та південні регіони України. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Напередодні і в свята будуть призначені такі додаткові поїзди: № 191/192 Київ - Львів (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2, 5,6 січня. Зі Львова 28, 29, 30 грудня та 1, 2, 5,7 січня);

- № 197/198 Київ - Ковель (з Києва 29, 31 грудня та 5,6 січня. З Ковеля 29 грудня та 1, 5,7 січня);

- № 177/177 Київ - Хмельницький (з Києва 23, 25, 30 і 31 грудня. З Хмельницького 23, 25, 30, 31 грудня);

- № 223/224 Київ - Одеса (з Києва 30 і 31 грудня. З Одеси 30 грудня і 1 січня);

- № 179/179 Київ - Дніпро (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня і 2 січня. З Дніпра 28, 29, 30 грудня та 2 січня);

- № 63/64 Дніпро - Одеса (з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4,6 січня. З Одеси 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5,7 січня);

- № 258/258 Одеса-Львів (з Одеси 22-30 грудня і в 1-5,7 січня. Зі Львова 23-31, 2-6 січня).

У прес-службі додали, що незабаром можна буде придбати квитки на ці поїзди.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" вивчає можливості збільшення швидкості та зменшення часу курсування пасажирських поїздів в Україні.