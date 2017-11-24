На саміті "Східного партнерства" затвердили 20 ключових завдань співпраці

Євросоюз і країни «Східного партнерства», включаючи Україну, визначили 20 завдань, відчутні результати виконання яких мають бути досягнуті до 2020 року.

Про це йдеться у спільній декларації саміту «Східного партнерства», затвердженій лідерами у п'ятницю, повідомляє Укрінформ у Брюсселі.

«Відчутні результати для наших громадян перебувають у центрі нашої взаємодії із «Східним партнерством». На тлі чотирьох пріоритетів, затверджених на саміті «Східного партнерства» у Ризі у 2015 році, нині визначено 20 ключових сфер і цілей до 2020 року», - йдеться у документі.

Серед таких завдань визначені покращення комунікації між людьми, включаючи більшу взаємодію із організаціями громадянського суспільства; забезпечення гендерної рівності та недискримінації; зміцнення стратегічних комунікацій та підтримка незалежних ЗМІ.

У сфері економіки названі цілі з поліпшення інвестиційного і бізнес-середовища; розвиток малого і середнього бізнесу; спрощення доступу до фінансових ресурсів; створення робочих місць; гармонізація цифрових ринків; підтримка міжрегіональної торгівлі між ЄС та партнерами.

У сфері урядування планується зміцнення верховенства права та антикорупційних механізмів; підтримка імплементації судових та адміністративних реформ; посилення співробітництва у сфері безпеки.

У галузях енергетики, транспортної інфраструктури та кліматичних змін передбачається розвиток ключових транспортних мереж, посилення безпеки постачань у сфері енергетики; покращення енергетичної ефективності та розвиток відновлюваних джерел енергії; покращення охорони довкілля та боротьба з кліматичними змінами.

У питанні мобільності та контактів між людьми передбачається досягнення прогресу з візової лібералізації; збільшення інвестицій в освіту для молоді; створення школи «Східного партнерства»; інтеграція між ЄС і східними партнерами сфер і систем досліджень та інновацій.

Серед конкретних рішень зазначені цілі і завдання передбачають виділення 100 млн євро кредитів у національних валютах країнам-партнерам на підтримку малого і середнього бізнесу.

Цифровий пакет включає виділення 50 млн євро на гармонізацію плати за роумінг мобільного зв'язку.

170 млн євро планується акумулювати на розвиток керівних інституцій і органів влади.

На розбудову транс'європейської транспортної інфраструктури може бути виділено 150 млн євро.

На заходи з енергоефективності – 225 млн євро.

Освітній фінансовий пакет для молоді включає 340 млн євро.

У сфері енергетики в документі наголошується на допомозі й участі ЄС у модернізації української ГТС.