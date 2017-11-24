НБУ забрав ліцензію у найбільшої мережі валютних обмінників

Національний банк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у ТОВ "Фінансова компанія Абсолют Фінанс".

Відповідне розпорядження НБУ прийняв 23 листопада, передає прес-служба регулятора.

"Рішення прийнято у зв'язку з виявленням численних фактів порушень зазначеною фінансовою установою порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, в тому числі щодо організації захисту приміщень структурних підрозділів, в яких здійснюється обмін валют", - сказано в повідомленні НБУ.

За даними НБУ, на 23 листопада ліцензії на здійснення валютних операцій мали 25 підрозділів ТОВ "Фінансова компанія Абсолют Фінанс", однак у більшості з них вони тимчасово не діють.