Новий президент Киргизстану офіційно вступив на посаду

Обраний 15 жовтня президентом Киргизстану Сооронбай Жеенбеков офіційно вступив на посаду.

Церемонія інавгурації нового президента відбулася в будинку прийомів Енесай державної резиденції Ала-Арча, повідомляє Інтерфакс.

Жеенбеков склав присягу народу Киргизстану, отримав від голови ЦВК посвідчення, відзнаки та символи президентської влади: нагрудний знак і штандарт президента.

На церемонію інавгурації Жеенбекова було запрошено 450 гостей.

Після церемонії Жеенбеков і колишній президент Алмазбек Атамбаєв попрямують до парламенту, де буде вишикувана рота почесної варти та командувач Національної гвардії Киргизстану віддасть рапорт новому президенту як головнокомандувачу.

Новому президенту Киргизстану 59 років, до висунення на посаду він обіймав після глави уряду.

На виборах 15 жовтня Жеенбекова підтримали 54,22% виборців.