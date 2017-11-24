Новий президент Зімбабве Мнангагва приніс присягу

У п'ятницю, 24 листопада, новий лідер Зімбабве Еммерсон Мнангагва приніс президентську присягу.

Як повідомляє BBC, урочиста церемонія пройшла на Національному стадіоні у столиці країни Харері.

Як повідомляється, подивитися з трибун на приведення президента до присяги зібралися близько 60 тисяч осіб.

Таким чином колишній віце-президент Мнангагва став наступником 93-річного Робарт Мугабе, який безроздільно правив Зімбабве 37 років.

Нагадаємо, політичні зміни в Зімбабве почалися після того, як Мугабе звільнив Мнангагву, звинувативши його в спробі захопити владу.

Віце-президент змушений був тікати з країни, після чого владу в свої руки взяли військові, які шляхом переговорів домоглися відставки одіозного глави держави і призначення його наступника.