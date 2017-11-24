Окупанти масово заселяють Крим росіянами, завезли вже 300 тисяч людей, - Джемілєв

Росія завезла в окупований Крим 250 тис. осіб з Донбасу та ще близько 300 тис. з Росії.

Про це заявив уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі "5 каналу".

Він наголошує, що Росія примусово змінює демографічну ситуацію.

"Росія грубо порушує Женевську конвенцію про неприпустимість примусової зміни демографічної ситуації на окупованій території. Вони створюють умови, за яких корінні жителі змушені залишати півострів, і заселяють його людьми, лояльними до себе. Наприклад, 250 тисяч осіб вони привезли з Донецької та Луганської областей, цих "ватників", багато хто з них - бандити, які беруть участь у беззаконні, і не менше 250 тисяч, а то і 300 - 400 тисяч, за різними оцінками, жителів Росії", – повідомив Джемілєв.

Він наголосив, що такі дії прямо суперечать вимогам Женевської конвенції і входять до числа військових злочинів.

"Але там все так засекречено, скільки людей нових прописано. У тих структурах, де є ці дані, немає практично жодного кримського татарина. Все дуже засекречено", – зазначив Джемілєв.