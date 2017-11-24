Окуповану Луганщину повністю взяли під контроль кадрові військові Росії, - МВС

Наразі кадрові російські військові повністю контролюють Луганськ та окуповані території області.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він зауважив, що зараз в окупованому місті знаходяться близько тисячі російських військових, а також ракетні установки, танки і БТР.

За його словами, саме російські військові взяли під повний контроль ситуацію в Луганській області. Він пояснив, що це, ймовірно, робиться для того, щоб недопустити збройних протистоянь між двома ворожими терористичними бандами, що йде всупереч сценарію Кремля щодо розвитку подій.

"Наразі повністю все, що відбувається в Луганську і області, контролюють кадрові військові Російської Федерації", - наголосив Шкіряк.