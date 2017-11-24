Польська армія отримає ракетні системи, здатні вражати цілі до 25 км

У рамках програми "Нарва" польська армія протягом 2 років отримає ракетні системи, здатні вражати повітряні цілі до 25 км.

Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, повідомляє "ЄП" з посиланням на "Польське радіо".

Він розповів, що придбане у рамках програми "Нарва" обладнання будуть здебільшого постачати вітчизняні компанії-виробники озброєння.

Очільник оборонного відомства додав, що якщо вдасться отримати перший етап системи протягом 24 місяців, то це збіжиться у часі з постачанням американського комплексу Patriot. Як пояснив Мацєревич, це дасть Польщі високий рівень повітряного захисту від балістичних та маневруючих ракет.

Міністр національної оборони Польщі водночас зазначив, що система "Нарва" досягне своїх цільових можливостей протягом 5-7 років. Антоні Мацєревич прокоментував також звинувачення у тому, що ціна за американські Patriot була надто великою. За інформацією, прийнятою Конгресом США, йдеться про суму у 10,5 млрд доларів. Антоні Мацєревич сказав, що ця сума - це верхня межа, за яку американська збройна промисловість може продати Польщі комплекси Patriot. Однак це не означає, що такою буде остаточна ціна.