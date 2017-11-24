Порошенко і Столтенберг обговорили поглиблення співпраці України з НАТО

Президент Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Сторони обговорили поглиблення співпраці між Україною і Альянсом. Порошенко запевнив, що Україна зацікавлена в посиленні взаємодії з НАТО і проводить відповідні реформи у секторі оборони і безпеки.

"Було підтверджено зацікавленість української сторони у подальшому поглибленні співпраці з НАТО шляхом ефективного виконання відповідних Річних національних програм та використання Комплексного пакету допомоги НАТО для України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Порошенко подякував Столтенбергу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та надання допомоги у протидії російській агресії.

На своїй сторінці у Twitter за підсумками зустрічі з Порошенком Столтенберг написав, що співпраця України і НАТО є "сильною".