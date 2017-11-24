Порошенко і Столтенберг обговорили поглиблення співпраці України з НАТО

Президент Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Сторони обговорили поглиблення співпраці між Україною і Альянсом. Порошенко запевнив, що Україна зацікавлена в посиленні взаємодії з НАТО і проводить відповідні реформи у секторі оборони і безпеки.
"Було підтверджено зацікавленість української сторони у подальшому поглибленні співпраці з НАТО шляхом ефективного виконання відповідних Річних національних програм та використання Комплексного пакету допомоги НАТО для України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Порошенко подякував Столтенбергу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та надання допомоги у протидії російській агресії.
На своїй сторінці у Twitter за підсумками зустрічі з Порошенком Столтенберг написав, що співпраця України і НАТО є "сильною".
Very good meeting with President @poroshenko. We discussed the ongoing violence in eastern #Ukraine, including recent incidents in Luhansk. #NATO stands with Ukraine, and our partnership is strong. pic.twitter.com/WoXZ4frN1k
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 24, 2017