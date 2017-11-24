Порошенко на саміті "Східного партнерства" з лідерами Європи обговорив економічні питання

Під час Шостої зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань «Східного партнерства» президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, також провів переговори з прем’єр-міністром Фінляндії Юхою Сіпіля та прем`єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем. Про це повідомляє прес-служба АПУ.

Порошенко з Юнкером обговорили стан реалізації порядку денного реформ в Україні, імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС та шляхи оптимізації фінансової допомоги з боку ЄС та перспективи нового фінансового пакету. Окрему увагу співрозмовники звернули на підготовку європейської інвестиційної конференції щодо допомоги Україні, проведення якої заплановано у 2018 році.

З прем'єром Фінляндії сторони привітали позитивну динаміку зростання двостороннього товарообігу. Лідери обговорили також питання про продовження економічних санкцій ЄС проти Росії на грудневому засіданні Європейської Ради.

Прем’єр-міністр Фінляндії наголосив на підтримці санкцій проти Росії до виконання нею Мінських домовленостей. Сторони обговорили також перспективи розгортання миротворчої операції ООН на окупованій частині Донбасу.

У свою чергу, прем`єр-міністр Бельгії Шарль Мішелем підтвердив солідарність Бельгії з українським народом та підтримку Мінських домовленостей. Співрозмовники також обговорили питання двосторонньої економічної співпраці.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі проходить саміт "Східного партнерства" за участі керівників інституцій Євросоюзу та шести країн-учасниць програми.