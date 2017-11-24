Порошенко обговорив із прем'єром Молдови прикордонну співпрацю

Президент України Петро Порошенко 24 листопада провів зустріч із прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом, під час якої сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та регіональної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Зазначається, що Порошенко та Філіп "підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності двох держав в умовах існуючих викликів і загроз".

Наголошується, що прем’єр-міністр Молдови привітав призначення Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання та початок його активної діяльності.

"Співрозмовники розглянули хід реалізації двосторонніх домовленостей у сфері прикордонного співробітництва. Було позитивно оцінено співпрацю у запровадженні спільного прикордонного і митного контролю в низці пунктів пропуску на українсько-молдовському державному кордоні. Обговорювалися також питання співробітництва на євроінтеграційному напрямку в контексті порядку денного Саміту "Східного партнерства", – йдеться у повідомленні.