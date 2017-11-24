Порошенко розраховує на чотири союзи з ЄС

Під час участі у саміті "Східне партнерство" президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує на чотири союзи з ЄС - енергетичний, цифровий, митний та на асоціацію з Шенгенською зоною.

Про це він розповів у виступі на пленарній сесії саміту Східного партнерства, передає АПУ.

"Україна розраховує (насамперед) на так звані "чотири союзи" - Енергетичний союз; Цифровий єдиний ринок; Митний союз та асоціація з Шенгенською зоною. Ми хочемо більше Європи в Україні. Ці чотири напрями видаються нам вірним шляхом на цьому етапі", - зазначив український президент.

"Давайте не розглядати "Східне партнерство" як спосіб запобігти прагненню країн регіону до перспективи членства в ЄС. Допоки ЄС є еталоном успіху, країни хотітимуть стати його частиною", - сказав він.

Нагадаємо, що на саміті "Східного партнерства" затвердили 20 ключових завдань співпраці.