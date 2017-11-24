Порошенко та Меркель скоординували кроки розміщення миротворців ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель скоординували подальші кроки з просування ініціативи по розміщенню миротворчої місії ООН на окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з Росією. Порошенко і Меркель обговорили миротворців ООН на саміті "Східного партнерства" у Брюсселі, передає прес-служба АПУ.

"Було скоординовано подальші кроки з метою просування ініціативи щодо розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку російсько-українського державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками, включаючи випадки обстрілу цивільних об'єктів, а також ситуацію в Луганську.

Порошенко і Меркель домовилися вжити максимальних зусиль для якнайшвидшого звільнення українських заручників на Донбасі і політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії і окупованому Криму.

Сторони також обговорили орієнтовний графік контактів у нормандському форматі.

Порошенко поінформував про реформи, які вдалося ввести в Україні цієї осені.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко на саміті "Східного партнерства" з лідерами Європи обговорив економічні питання.