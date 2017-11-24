Представництво США при ОБСЄ закликало РФ негайно звільнити Сущенка

Представництво США при ОБСЄ закликало РФ негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенка. Про це заявив офіційний представник США при ОБСЄ Гаррі Камиан.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані тим, що московський суд може присудити журналісту Роману Сущенко до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві. Ми закликаємо Росію зняти ці звинувачення", - підкреслив Камиан.

"Сполучені Штати також стежать за справами Миколи Карпюка та Станіслава Клыха, яких засудили в травні 2016 за звинуваченням у неправдивому "тероризмі". Ми закликаємо Росію повернути їх в Україну", - підкреслив американський дипломат.

"Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання, включаючи зобов'язання перед ОБСЄ, поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив Камиан.

Нагадаємо, адвокат Сущенка Марк Фейгін заявив, що заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка планують ув'язнити на 20 років.