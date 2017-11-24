Пучдемон заявив про готовність зустрітися з Рахоєм у Брюсселі

Відсторонений від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив про готовність зустрітися з главою уряду Іспанії Маріано Рахоєм. На його думку, такі переговори необхідні та мають відбутися у Брюсселі, де нині перебуває Пучдемон разом із кількома екс-міністрами свого уряду.

Політик заявив про це в інтерв'ю німецькій радіостанції Deutschlandfunk, оприлюдненому у п'ятницю, 24 листопада.

Пучдемон знову заявив, що не має наміру просити політичного притулку в Бельгії. Він нагадав, що добровільно здався бельгійській поліції після того, як Мадрид видав європейські ордери на його арешт і арешт членів його уряду. Каталонський політик стверджує, що не тікав і не намагається уникнути правосуддя. На запитання, чи готовий він опинитися у в'язниці, якщо суд у Бельгії схвалить його екстрадицію до Іспанії, Пучдемон відповів, що "не має альтернативи" і "не хотів би бути біженцем", але прагне захистити свої права.

На думку Пучдемона, в Каталонії існує політична проблема, вирішувати яку слід шляхом переговорів. "Що заважає іспанському уряду визнати, що тут ідеться про політичну проблему, і тому ми потребуємо політичних рішень?" - запитав він.

У цьому контексті відсторонений лідер Каталонії закликав покласти край "поліцейським заходам", зокрема затриманням, у регіоні. Ідеться про затримання екс-посадовців Каталонії, яких іспанська прокуратура обвинувачує в заколоті, непокорі владі та розтраті державних коштів.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ситуація в Каталонії - це "катастрофа".