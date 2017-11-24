П’ятьом родинам з Павлівки, яка найбільше постраждала внаслідок вибухів на калинівському арсеналі, придбають будинки

Кількома тижнями раніше Павлівська сільська рада за державні кошти купила житло родині Ковальчуків, чия хата згоріла після потрапляння у неї снаряда. Тепер сільрада купуватиме житло ще п’ятьом родинам, повідомив Павлівський сільський голова Віктор Кособуцький. За його словами, спеціалізовані проектні організації визнали, що загалом у Павлівці вісім будинків не придатні для подальшої експлуатації, а їхній ремонт коштуватиме дорожче за купівлю іншого, подібного житла. П’ятьом родинам, які погодилися, придбають нові оселі Власники інших трьох пошкоджених будинків відмовилися від придбання житла, і побажали отримати відшкодування грішми або будматеріалами.

«На щастя, бюрократичну тяганину вдалося подолати, гроші надійшли. І тепер ми можемо відповідно до рішення сесії та погодження з центральною владою вирішити питання із житлом, які опинилися на вулиці. Окрім цього, люди вже почали отримувати відшкодування за придбані будівельні матеріали. Зрушився з мертвої точки і процес заміни ушкоджених вікон. У будинках, які зазнали ушкоджень під час вибухів, масово встановлюють металопластикові вікна. Загалом у селі працює шість бригад, – каже Віктор Косорубський.

Вибуховою хвилею в Павлівці було пошкоджено майже 3,5 тисяч вікон На сьогодні проведена оплата на придбання 1237 вікон на понад 3 мільйони гривень. Їх вистачить, щоб замітини вікна у 283 домогосподарствах Павлівки. До кінця листопада планують виконати до 90 % роботи.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з архіву автора