РФ ввела додаткові сили на Донбас, але ВСУ контролюють ситуацію, - Турчинов

Загострення ситуації на Донбасі пов'язано з введенням на окуповану територію додаткового контингенту російської армії, але Збройні сили України контролюють ситуацію, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

"Російське військове керівництво збільшило військовий контингент, російський контингент, який знаходиться на сході. У зв'язку з цим виникли проблемні питання, в тому числі ті військові зіткнення, про які ми сьогодні знаємо... Це дуже складна для нас проблема", - цитує Турчинова Інтрефакс- Україна.

Він підкреслив, що після того, як РФ збільшила свій військовий контингент на Донбасі, було зрозуміло, "що будуть відбуватися загострення, але Збройні сили України контролюють ситуацію".

Турчинов висловив упевненість, що ВСУ "не тільки дадуть відсіч провокаціям російських військ, а й значно поліпшать свої позиції".