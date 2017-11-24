Саміт "Східного партнерства" закликав ухвалити угоду про спільний авіапростір з Україною

Підсумкова декларація саміту "Східного партнерства" у Брюсселі закликає якнайшвидше ухвалити угоду про "відкрите небо" з Україною.

Про це передає "Європейська правда".

"Враховуючи позитивний вплив угод про спільний авіаційний простір з Грузією та Республікою Молдова, учасники саміту ще раз підтвердили важливість якнайшвидшого укладення Угоди про спільний авіаційний простір (так звана угода про "відкрите небо") з Україною", - ідеться у документі.

Нагадаємо, що на саміті "Східного партнерства" затвердили 20 ключових завдань співпраці.