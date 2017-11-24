Східне партнерство безпосередньо пов’язане із безпекою ЄС, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Східне партнерство безпосередньо пов’язане із безпекою Європейського союзу.

Про це вона заявила журналістам перед початком саміту Східного партнерства у Брюсселі, повідомляє ЄП.

"Стосунки Євросоюзу з нашими східними партнерами є дуже важливими для нас. З одного боку, нас цікавить, як живеться людям у цих країнах, яким є демократичний розвиток у цих країнах. З іншого боку, сусідство тісно пов’язане нашою власною безпекою", - відзначила Ангела Меркель.

Вона повідомила, що на саміті планує обговорити з Петром Порошенком конфлікт України з Росією.

"Побачимо, чи ми можемо у цьому складному конфлікті зробити можливо хоча б маленькі кроки", - додала канцлер Німеччини.

Меркель наголосила, зрозумілим є те, що для країн партнерства центральну роль відіграють відносини з Росією.

"Сподіваюсь на дискусію, щоб дізнатись, якою є внутрішня ситуація у цих країнах. Сподіваюсь, цей саміт буде успішним", - резюмевала канцлер Німеччини.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що саміт "Східного партнерства" не є самітом про розширення ЄС чи вступ України до блоку, однак відносини рухаються у правильному напрямку.