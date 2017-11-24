Сьогодні на "5 каналі" експерти обговорять новий закон про ринок електричної енергії

У п’ятницю, 24 листопада, о 18:15 у програмі «ЕнергоНЕзалежність» на «5 каналі» ведучий та аналітик з питань енергетики Микола Войтів разом з головним експертом групи реформування енергетичного сектору Реанімаційного пакету реформ Юлією Усенко обговорять, чого очікувати від нового закону про ринок електричної енергії та хто виграє більше: бізнес чи звичайні споживачі, а також пояснять, чому кожному громадянину важливо володіти енергетичною грамотністю.

Теми для дискусії у студії:

- «Закон України «Про ринок електричної енергії»: яку нову модель ринку він пропонує?

- Що пропонує новий закон про електричну енергію різним сегментам ринку?

- Що означає нова модель ринку електричної енергії і що вона дасть споживачам?

- Як працює діюча модель ринку та чому громадяни заборгували понад 1 млрд доларів?

- Експертна думка директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янеза Копача про роль НКРЕКП та того, наскільки регулятор є правдивим двигуном лібералізації ринку?

Відповіді на ці та інші питання вже цієї п’ятниці, 24 листопада, о 18:15 з повтором у неділю, 26 листопада, о 13:25.

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