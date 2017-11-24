Сьогодні у Брюсселі відбудеться саміт "Східного партнерства"

У Брюсселі в п’ятницю відбудеться саміт "Східного партнерства" за участі керівників інституцій Євросоюзу та шести країн-учасниць програми.

ЄС на саміті представлятимуть президент Європейської ради Дональд Туск, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, глава зовнішньополітичної служби Федеріка Могеріні, передає ЄП.

До Брюсселю приїдуть глави держав і урядів Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України і міністр закордонних справ Білорусії.

Білоруський президент Олександр Лукашенко та молдовський президент Ігор Додон відмовилися їхати на саміт.

Українську делегацію очолює президент Петро Порошенко. Напередодні він вже зустрівся з Туском та королем Бельгії, який розповів про свою неофіційну поїздку до Києва.

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганес Ган у четвер заявив, що лідери країн-членів ЄС та східних партнерів близькі до домовленості щодо декларації саміту СхП.

Він не став заперечувати, що узгодження документа стикнулося з проблемами.

За даними "ЄП", найгарячіша дискусія велася в останні дні щодо низки пунктів, в тому числи тих, які стосуються російської агресії проти низки країн-членів ЄС, та перспективи подальшого зближення ЄС з Україною, Грузією та Молдовою.

Як відомо, Європарламент ухвалив резолюцію для саміту "Східного партнерства", в якій пропонує створити окремий трастовий фонд та винагородити Україну, Молдову та Грузію за реформи.

Йдеться про можливість запропонувати трьом країнам приєднатися до митного союзу ЄС, енергетичного союзу, цифрової спілки або навіть Шенгенської зони.

Однак, експерти Єврокомісії надали негативний висновок щодо потреби створення митного союзу між Україною та Європейським союзом.

Нагадаємо, Ган заявив, що метою Східного партнерства є не розширення території блоку, а створення "поясу процвітання" довкола ЄС.