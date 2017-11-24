США припиняє постачати зброю сирійським курдам, - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив в телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про припинення постачання зброї сирійському крилу терористичної організації PKK - YPG.

Про це повідомив журналістам очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Аnadolu.

"Трамп дав чітку вказівку генералам, що відтепер постачання зброї YPG здійснюватися не будуть. Глава Білого Дому чітко висловився з питання припинення цього божевілля", - сказав турецький міністр, зауваживши, що турецька сторона задоволена словами глави Білого Дому.

Також повідомляється, що Трамп і Ердоган обговорили двосторонні стосунки, підсумки саміту в Сочі, сирійську кризу й регіональні питання.