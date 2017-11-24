Туск вірить у майбутнє України в Євросоюзі

Євросоюз повинен бути відкритим для асоціаційних країн та визнати їх європейські прагнення.

Таке переконання висловив Президент Європейської ради Дональд Туск за результатами саміту «Східного партнерства» у п'ятницю у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Без сумніву, наше спільне майбутнє полягає у готовності ЄС відкрити свою політику для партнерів. Я можу вкотре підтвердити, що ми готові це зробити... І для мене ключовим змістом угод про асоціацію залишається визнання Євросоюзом європейських прагнень України, Грузії та Молдови та вітання їх європейського вибору», - заявив Президент Європейської ради.

Він відзначив, що прагнув забезпечити більш амбітний зміст підсумкової декларації саміту «Східного партнерства», але документ вийшов компромісним.