У Данії обговорять реформи в Україні, - Расмуссен

Данія висловлює особливу повагу Україні за проведення реформ у надзвичайно складних умовах.

Про це заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Расмуссен у своєму виступі на саміті «Східного партнерства» у п'ятницю у Брюсселі, передає Укрінформ.

«Найкращою відповіддю для забезпечення спільної стабільності є реформи... Я хочу висловити особливу шану Україні, яка провела такі всеосяжні реформи за дуже складних обставин, що важко уявити», - сказав данський прем'єр.

Він повідомив, що Копенгаген у червні 2018 року прийме міжнародну конференцію з питання реформ в Україні, що сприятиме подальшим перетворенням у країні.