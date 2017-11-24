У Луганській області до 8 років позбавлення волі засудили інформаторку бойовиків

Кремінський районний суд Луганської області засудив до 8 років позбавлення волі інформаторку так званої "ЛНР", повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Як було встановлено, жінка виявилася жителькою міста Щастя. У 2015-2016 роках вона збирала інформацію про кількість, озброєння і місця дислокації підрозділів Збройних сил України в Новоайдарському районі. Після цього вона передавала цю інформацію представникові "розвідувального підрозділу" бойовиків.

"Співробітники СБ України затримали інформаторку у вересні 2016 року. Суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, - ред.) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що протягом 2016-2017 роках за сприяння терористичній діяльності незаконних збройних формувань (НВФ) було винесено вироки 30 бойовикам та їхнім поплічникам.