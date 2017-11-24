У Львові обрали Почесних амбасадорів міста

В Українському Католицькому університеті відбулась церемонія урочистого обрання нових амбасадорів Львова на 2017-2019 роки.

Почесні амбасадори – це ті особи, котрі завдяки своєму авторитету та професійній діяльності сприяють промоції Львова як достойного місця для проведення заходів ділової гостинності (конференцій, форумів, семінарів, виставок, симпозіумів, самітів). Реалізацією Програми Почесних амбасадорів Львова займається ЛКП «Львівське конференц-бюро». За два роки, упродовж яких діє ця Програма, Львів здобув 21 амбасадора.

«Критерії підбору кандидатів дуже чіткі і строгі, – зазначила керівник Львівського конференц-бюро Ліна Остапчук. – Це є тісний і тривалий зв'язок зі Львовом, це є впливовість, авторитет серед своїх колег, це також публічна впізнаваність, висока моральність, участь та організація конференцій, форумів та конгресів. І, власне, амбасадор – це людина, яка має авторитет, вплив, багато подорожує, вона має можливість розповідати про Львів і заохочувати приїжджати до Львова пізнавати більше. Ця програма розпочалася у 2015 році, й тоді було обрано 11 амбасадорів». Завдяки роботі Почесних амбасадорів торік запрацювала програма «Львів науковий», яка успішно продовжує діяти цього року, деякі амбасадори працюють над залученням міжнародних конференцій до Львова, інші – над покращенням авіасполучення зі Львовом.

Новообраних амбасадорів привітали міський голова Львова Андрій Садовий, ректор Українського Католицького університету отець Богдан Прах, почесний гість цього свята, Почесний громадянин Львова відомий український науковець, перекладач, письменник Андрій Содомора. З яким професор математики (автор трьох книжок) Михайло Зарічний провів бесіду, зокрема, про час. «Час – це багатогранний образ, який можна прирівняти до ріки. А вічність – це ріка без берегів», – зазначив Андрій Содомора.

«Коли слухаєш пана Андрія Содомору, то задумуєшся, яка це велика мудрість і як ми багато часу марнуємо, як треба ловити цей час і бути в середовищі мудрих людей, тоді це тебе надихає. Я дуже тішусь, що ми маємо таку прекрасну програму львівських амбасадорів, бо завдяки цій програмі ми змогли залучити до Львова дуже багато цікавих людей. Тим користають наші студенти, викладачі, професори, бо кожна конференція – це можливість щось нове пізнати, отримати поштовх для наступних дій. Ми сьогодні плануємо свою роботу на рік, два, п’ять. Ми повинні бути завтра кращими, ніж є сьогодні. Завдяки Амбасадорам це стає можливо. Дякую вам за вашу працю», – зазначив у вітальному слові Андрій Садовий.

Цього разу до почесного списку амбасадорів Львова додалось ще дев’ять осіб: Василь Влізло, доктор ветеринарних наук, директор Інституту біології тварин НААН; Ігор Новицький, доктор медичних наук, професор кафедри офтальмології Львівського національного медичного університету; Мацей Сметанські, доцент Медичного університету в Ґданську, директор відділення хірургії в лікарні Ф. Жачека (Пуцьк, Польща); Ростислав Стойка, доктор біологічних наук, завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАН України, Андрій Трохимчук, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України та ще кілька відомих у науці та суспільному житті людей.

Йосип Марухняк, Львів, фото автора