У Львові представили сучасне польське мистецтво

Виставку, що її розгорнуто у Музеї сакральної барокової скульптури Іоана Георга Пінзеля (колишній Костел кларисок), представляє мистецький центр Galeria EL з міста Ельблонг, і це арт-простір, що відіграє одну з ключових ролей у трансформації польського сучасного мистецтва і служить його популяризації у широкому розумінні. Стиль діяльності галереї надзвичайно гнучкий і завжди співвідноситься з найновішими тенденціями авангарду.

В колективній експозиції, представленій на огляд львівської публіки, – картини, скульптурні зображення та фотографії. А її вісімнадцять авторів – учасники міжнародних пленерів та симпозіумів, лауреати багатьох мистецьких конкурсів, і їхні твори зберігаються в музейних та приватних збірках не тільки у Польщі, а й далеко за її межами. Куратор виставки – Ярослав Денісюк. Почесний патронат показу здійснюють генеральний консул Польщі у Львові Рафал Вольскі та президент Ельблонга Вітольд Врублевські.

На відкритті експозиції ішлося про те, що ця виставка – огляд мистецького доробку, який водночас асоціюється зі словами «культура», «мистецтво», «діалог», «місія»: «Будучи пов’язаними у різний спосіб з містом і регіоном, ці митці формують образ ельблонзького художнього простору, роблячи свій внесок у культуру краю, маючи власну специфіку і водночас вписуючись в образ національної культури та спадщини багатьох поколінь. Різноманітна креативна чутливість і часто екстремальне, контрастне та виняткове розуміння світу, представлені у різній стилістичній та художній перспективі, не повинні затьмарювати одну, мабуть, найважливішу ідею – зустріч і діалог. Власне цьому служать твори мистецтва та вписані в них знаки, уможливлюючи всі знайомства, в тому числі найпрекрасніші – зустріч і пізнання іншої людини».

Пізнати інших людей через творчість сучасних польських митців, серед яких, зокрема, Беата Бялецька, Маріуш Бялецький, Єжи Доміно, Анна Гаврон, Рома Яружевска, Богдан Кілінскі, Конрад Косач, Януш Козак, Бенедикт Кроплєвскі.., у Музеї Пінзеля (площа Митна, 2) можна до 15 січня.

До слова: твори сучасного образотворчого мистецтва дуже органічно вплітаються в інтер’єр колишнього Костелу кларисок, збудованого у 1605-1607 роках за проектом архітектора Павла Римлянина, з фресковими розписами 1670 року і добре сусідять зі скульптурами представника пізнього бароко і рококо Майстра Пінзеля. Тому доречно говорити про цю виставку як про продовження діалогічних показів, що їх Національна галерея мистецтв розпочала у Музеї Пінзеля кілька місяців тому (див. публікацію «Діалогічний показ» у «Дні» від 4 серпня 2017 р.).

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Романа БАЛУКА.