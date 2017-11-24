У NASA створили комп'ютерну візуалізацію потужних ураганів цього року (відео)

На основі супутникових знімків в NASA створили комп'ютерну візуалізацію потужних ураганів, що сталися в 2017 році. Про це повідомляє National Geographic.

“2017 рік запам'ятався кількома рекордно потужними ураганами, наслідки яких деяким країнам ще належить подолати. Глобальне потепління, забруднення атмосфери, підвищення рівня Світового океану і інші чинники відбиваються на силі і напрямку руху тропічних циклонів", - йдеться в повідомленні.

Вчені підкреслюють, що вивчення чинників утворення ураганів дає шанс передбачити їх появу. Стежити за траєкторією вітрів можна, наприклад, за рухом частинок пилу і вологи (тобто аерозолів), підхоплених повітряними потоками — а комп'ютерні технології допомагають наочно побачити результати спостережень.

NASA представило відео, створене на основі такого моделювання. На ньому відображений період із 31 липня до 1 листопада 2017 року — час, коли над Атлантикою вирували урагани.

Наприкінці серпня над північним узбережжям Південної Америки сформувався ураган «Харві». Яскраво-синя маса, яка рухається до північного узбережжя Мексиканської затоки — це частинки солі, які переносяться ураганом по мірі збільшення його потужності. Потім до початку вересня біля західного узбережжя Африки виник шторм «Ірма», але в цьому випадку сіль змішалася з аерозольними частинками коричневою пилу з пустелі Сахара.

До кінця вересня на регіон обрушилися урагани «Марія» і «Хосе», а завершує відеоролик буревій «Офелія». Його траєкторія виявилася вкрай незвичайною: пилові частинки з Сахари досягли Європи, створивши ефект «червоного неба».

Вчені зазначають, що дим від потужних лісових пожеж США безпосередньо на урагани цього сезону не вплинув, однак димова завіса все ж поширилася по всьому Атлантичному океану.

Нагадаємо, NASA опублікувало відео, на якому показано наслідки змін клімату на Землі за останні 20 років.