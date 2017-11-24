У новій "Білій книзі" Австралії записано, що країна ніколи не визнає окупації Криму та буде протистояти агресії РФ

Австралія протистоятиме політиці Кремля у тих випадках, коли вона загрожує глобальній безпеці, і не забуде про трагедію рейсу МН17 та окупацію Криму.

Про це йдеться у новій “Білій книзі” зовнішньої політики Австралії, повідомляє Укрінформ.

«Австралія буде разом з партнерами протистояти російській політиці в тих випадках, коли вона загрожує глобальній безпеці. Австралія особливо занепокоєна збиттям літака рейсу МН17, російською анексією Криму та вторгненням на Схід України», - йдеться у документі.

У новій “Білій книзі” також зазначається, що Австралія всіляко сприятиме дотриманню міжнародного права, захисту інтересів і суверенітету усіх, навіть найменших держав, розвитку демократичних альянсів та мереж однодумців, які поділяють спільні цінності.

Нагадаємо, президент сенату Австралії Стівен Перрі заявив, що Австралія підтримує суверенітет української держави та недоторканість її кордонів.