У ПАРЄ відмовились проводити дебати щодо повернення делегації РФ

Постійний комітет Парламентської асамблеї Європи (ПАРЄ) відмовився розглядати питання повернення російської делегації в її статутні органи.

Про це заявив член делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає "112 Україна".

За його словами, члени комітету відмовилися проводити дебати щодо повернення делегації РФ, в тому числі і завдяки зусиллям, доданим українською стороною.

"Ми зламали цю ситуацію в ПАРЄ, зокрема постійний комітет відмовився проводити дебати по поверненню російської делегації в ПАРЄ. Я вважаю, що це дуже важливий момент", - заявив Ар'єв.