У ПАРЄ відмовилися від проведення дебатів щодо скасування санкцій проти РФ

Постійний комітет ПАРЄ відмовився від проведення дебатів щодо скасування санкцій проти Росії і відновлення її участі у роботі асамблеї. Про це очільник делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв написав на своїй сторінці у Facebook.

"Постком ПАРЄ щойно відмовився проводити дебати щодо повернення РФ в ПАРЄ. Натомість будут дебати на тему "Демократія зламана - яка відповідь", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Ар'єв, представники Парламентської Асамблеї цього разу правильно розставили пріоритети.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко на саміті "Східного партнерства" з лідерами Європи обговорив економічні питання.