У Польщі прийняли закон про обмеження торгівлі алкоголем

Сейм Польщі ухвалив внесення поправок до закону про обмеження продажу алкоголю, згідно з яким буде обмежено торгівлю алкоголем уночі та введено заборону на споживання алкоголю у громадських місцях, за винятком призначених для цього місць, повідомляє Polskie Radio.

Також внесенням поправок впроваджено положення про заборону продажу алкоголю поміж 22.00 та 6.00.

"Сьогодні у Польщі алкоголь легкодоступний і дешевий, тому різного роду обмеження необхідні, починаючи з обмеження реклами, та завершуючи ціновими, часовими та географічними обмеженнями", - заявив міністр здоров’я Польщі Константи Радзівіл.

Повідомляється, що Польща є однією з небагатьох європейських країн, де споживання алкоголю зростає, тоді як в інших державах ЄС спостерігається його падіння.

За даними Державного агентства із вирішення проблем, викликаних алкоголем, на пересічного мешканця припадає понад 10 літрів чистого алкоголю на рік.

Оновлений закон набуде чинності 1 січня.