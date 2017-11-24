У Росії пропонують визнати McDonald's і KFC іноземними агентами

У Росії депутат Держдуми Борис Чернишов запропонував визнати McDonald's, KFC та інші іноземні мережі ресторанів фастфуду іноземними агентами, а рекламу їхніх страв маркувати відповідним чином, пише "112 Україна".

Повідомляється, що російський парламентарій звернувся з відповідною ініціативою до глави Росспоживнагляду Ганни Попової та керівника Роскомнагляду Олександра Жарова.

"Ідеологія фастфуду — боротьба зі здоровим способом життя. Ми їмо не свою їжу. Постійне споживання продуктів, приготовлених з використанням шкідливих компонентів, наприклад пальмової олії, що призводить до ураження внутрішніх органів, хвороб легенів, серця, нирок, печінки і ожиріння. Гроші, які ми залишаємо у фастфудах, йдуть за кордон", — цитують Чернишова.

Він упевнений, що все це завдає істотної шкоди російській нації.

"У зв'язку з цим я вимагаю визнати McDonald's в Росії та інші мережі фастфуду іноземними агентами і посилити щодо подібних закладів перевірку їх продукції. Також я впевнений, що всі рекламні повідомлення та банери подібних закладів повинні мати маркування "продукція іноземного агента", — додав депутат Держдуми РФ.

Зазначимо, в Росії з 2012 року діє закон про іноземних агентів. Спочатку його дія поширювалася лише на некомерційні організації, однак нещодавно Держдума РФ ухвалила в остаточному читанні законопроект, який прирівнює засіб масової інформації до іноземного агента, якщо медіа фінансується з-за кордону.