У зоні АТО відбувся 8-годинний бій біля Кримського: 5 загиблих та 4 поранених

За минулу добу, 23 листопада, бойовики 7 разів порушили перемир'я - 5 бійців ЗСУ загинули, ще 4 - отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українською армією. Попри загальне зменшення кількості обстрілів, дотримання режиму припинення вогню немає" - йдеться у заяві.

Протягом доби на Луганському напрямку найгарячіше було на підступах до Кримського - там відбулося бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин. Українськими бійцями було знищено чотирьох окупантів, ще п’ятьох – поранено. Загинули 4 наші бійці, ще двоє поранені.

Крім того, російсько-терористичні війська обстрілювали оборонні укріплення сил АТО біля Кримського із 82-мм мінометів та легкого піхотного озброєння.

Зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів противник турбував оборонців Новоолександрівки, на Світлодарській дузі під гранатометний вогонь потрапили захисники Луганського.

На Донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов’ї - там російські найманці випустили більше двох десятків мін різних калібрів.

Озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю вони застосували поблизу Павлополя, а біля Водяного незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрати ворога за добу - 17 чоловік: 8 загиблих і 9 поранених.