Україні вдалося досягти єдності ЄС щодо миротворців на Донбасі

Україні вдалося досягти єдності країн ЄС щодо ідеї розгортання міжнародної миротворчої місії на Донбасі та включити цей пункт у підсумкову декларацію саміту "Східного партнерства".

Про це заявив на брифінгу за підсумками саміту Президент України Петро Порошенко, повідомляє Укрінформ.

"У резолюції саміту є європейські устремління України. Нам вдалося вирішити іншу політичну річ - об'єднання Європейського Союзу навколо миротворчої місії на Донбасі", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Україна активно просуває ідею розгортання міжнародної миротворчої місії на Донбасі у Генеральній асамблеї ООН та Раді Безпеки ООН.

"Сьогодні нам вдалося включити цю позицію у фінальну резолюцію саміту", - акцентував Президент.

Нагадаємо, що Порошенко розраховує на чотири союзи з ЄС.