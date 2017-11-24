В Україні немає дефіциту ракет для систем залпового вогню, - Турчинов

На сьогодні вже закрито дефіцит ракет для систем залпового вогню за рахунок власного українського виробництва.

Про це заявив журналістам секретар РНБО Олександр Турчинов під час ознайомлення з виробничим майданчиком холдингової компанії «Артем», де, зокрема, виготовляють корпусні деталі для «Вільхи», повідомляє Укрінформ.

«Вже сьогодні ми зняли дефіцит, який виник у військах у 2014 році, що стосується забезпечення українських систем залпового вогню. І це для нас дуже принципово і важливо тому, що ця проблема загострилась після того, як ми втратили на арсеналах значну частину наших боєприпасів», - заявив Турчинов.

Секретар РНБО повідомив, що наразі Україна виготовляє ракети для РСЗВ починаючи від корпусів і завершуючи бойовою частиною.

«Ракети вже поставляються. Поки це, скажемо так, відновлення завдяки нашим технологіям тих ракет, які вироблялися ще в Радянському Союзі, але ми також уже повністю перейшли і до виробництва української ракети, починаючи від ракетного двигуна і завершуючи бойовою частиною, виробництвом корпусів. І що стосується електронного обладнання, системи управлінням вогнем, то тут якраз українські розробки обійшли наших російських конкурентів», - сказав Турчинов.

Секретар РНБО повідомив, що серійне виробництво ракет для РСЗВ на заводі «Артем» розпочнеться наступного року, хоча, додав він, ракети вже надходять звідси у війська. За його словами, технологічна лінія здатна забезпечити фактично весь спектр ракет для РСЗВ починаючи від калібру 300 міліметрів і менше. У подальшому можливе розширення виробництва. Турчинов додав, що лише виробництво ракет для «Вільхи» завантажить лінію на роки вперед.

Ракетний комплекс "Вільха" за тактико-технічними характеристиками перевершує ракетний комплекс "Точка-У", максимальна дальність ураження якого становить 120 км.

Усі складові ракети "Вільха" вироблені в Україні, зокрема нова система управління, нове ракетне паливо й нова бойова частина.

Одна з особливостей нового ракетного комплексу - система управління ракетою, яка передбачає корекцію польоту ракети завдяки імпульсним двигунам.

Ракета здатна нести різні бойові частини залежно від призначення.