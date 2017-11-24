В уряді заявили, що дипломи "ДНР/ЛНР" не визнають навіть з додатковим екзаменом

У Кабінеті міністрів заявили, що Україна не буде визнавати дипломи, видані на окупованих територіях Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Він зауважив, що проводив зустрічі з міжнародними гуманітарними організаціями, під час яких порушували питання щодо можливості визнання Україною "дипломів" про вищу освіту, які видаються терористами з окупованих територій.

"На першій зустрічі наші партнери запропонували розглянути можливість визнання цих "посвідчень" і отримали чітку відповідь "НІ". На другій зустрічі було порушено питання щодо можливого визнання після того, як студент підтвердить свої знання на додатковому іспиті. Відповідь була "НІ", - наголосив Тука.

За його словами, Україна не буде визнавати "документи" окупантів.