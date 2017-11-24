Відносини між Україною і ЄС йдуть у правильному напрямку, - Юнкер

Саміт "Східного партнерства" не є самітом про розширення ЄС чи вступ України до блоку, однак відносини рухаються у правильному напрямку.
Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед самітом "Східного партнерства", відповідаючи на питання про європейські прагнення України, передає ЄП.
"Це не саміт про розширення ЄС чи про вступ України до нього", - заявив він.
"Мене не все задовольняє у тому, як розвиваються наші відносини, однак здебільшого все йде у правильному напрямку", - додав президент Єврокомісії.
За словами Юнкера, на саміті йтиметься передусім про розвиток і поглиблення відносин з країнами-партнерами, в тому числі і з Україною.
"Відносини мають бути консолідовані, і вони такими будуть", - заявив він.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Євросоюз повинен спільно працювати у питаннях безпеки та має розплющити очі на дії ворожих країн, таких як Росія.