Відносини між Україною і ЄС йдуть у правильному напрямку, - Юнкер

Саміт "Східного партнерства" не є самітом про розширення ЄС чи вступ України до блоку, однак відносини рухаються у правильному напрямку.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед самітом "Східного партнерства", відповідаючи на питання про європейські прагнення України, передає ЄП.

"Це не саміт про розширення ЄС чи про вступ України до нього", - заявив він.

"Мене не все задовольняє у тому, як розвиваються наші відносини, однак здебільшого все йде у правильному напрямку", - додав президент Єврокомісії.

За словами Юнкера, на саміті йтиметься передусім про розвиток і поглиблення відносин з країнами-партнерами, в тому числі і з Україною.

"Відносини мають бути консолідовані, і вони такими будуть", - заявив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Євросоюз повинен спільно працювати у питаннях безпеки та має розплющити очі на дії ворожих країн, таких як Росія.