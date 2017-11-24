Внаслідок нападу бойовиків на мечеть в Єгипті загинули щонайменше 54 людини

Щонайменше 54 людини загинули внаслідок нападу бойовиків на мечеть у Північному Синаї.

Про це повідомило державне єгипетське агентство MENA з посиланням на офіційні джерела, передає ЄП з посиланням на Ahram Online.

Раніше в міністерстві охорони здоров’я Єгипту повідомило про щонайменше 75 поранених в результаті нападу.

Згідно з даними очевидців, важко озброєні бойовики відкрили вогонь по людях, які перебували в мечеті міста Бір Аль-Абед за 40 км від столиці провінції ель-Аріш.

Перед цим бойовики підірвали у мечеті кілька вибухових пристроїв.

Повідомляється, що міністерство охорони здоров’я направило на місце події 30 автомобілів швидкої допомоги. Людей відвозять до лікарень найближчих населених пунктів.

Нагадаємо, щонайменше 50 людей загинули у місті Мубі на північному сході Нігерії внаслідок терористичного акту у вівторок, 21 листопада.