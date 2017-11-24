ЄС ніколи не визнає незаконну російську окупацію Криму, - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС ніколи не визнає незаконну російську анексію Криму.

"Зустрівся з Президентом Порошенком у рамках підготовки до саміту Східного партнерства.

З сумом згадали про смерть легендарної активістки Веджіє Кашка та висловили солідарність з кримськотатарською спільнотою і всією Україною. ЄС ніколи не визнає незаконну російську анексію Криму", - написав Туск у Twitter.

Meeting President @Poroshenko to prepare the #EaPSummit.

Sadly also a moment to mourn the death of veteran activist Vedzhiye Kashka and express our solidarity with the Crimean Tatar community and all of Ukraine.

EU will never recognise Russia’s illegal annexation of Crimea. pic.twitter.com/Pc4uwleVGN — Donald Tusk (@eucopresident) 23 листопада 2017 р.

Нагадаємо, 23 листопада, в центрі окупованого Сімферополя померла 82-річна ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Їй стало зле під час затримань кримськотатарських активістів.

За інформацією заступника гендиректора телеканалу ATR Айдера Муждабаева, жінці стало зле, коли її намагалися заарештувати силовики.

Днем в окупованому Сімферополі в місцевому кафе затримали трьох кримськотатарських активістів. За інформацією кримських ЗМІ, силовики звинувачують затриманих у "вимаганні в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини. Публічних коментарів окупантів з цього приводу поки немає.

Прокуратура Криму порушила кримінальні провадження через незаконні обшуки і затримання кримських татар в окупованому Росією Криму та смерть Веджіє Кашка.