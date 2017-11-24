З України вислали довірену особу Кадирова, яка збирала дані про бійців АТО

Співробітники СБУ вислали з України росіянина, який був довіреною особою лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

У відомстві розповіли, що дізналися про перебування в країні громадянина Росії, який протягом тривалого часу був довіреною особою та відповідав за реалізацію в Україні політики президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

Після Революції Гідності зловмисник виїхав з України та перебував у Грозному, однак повернувся у вересні цього року. Для цього він використовував новий російський паспорт із зміненими установчими даними.

"Оперативники спецслужби задокументували, що під час незаконного перебування в Україні громадянин РФ, зокрема, збирав відомості про діяльність проукраїнських вихідців із Чеченської Республіки, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей", - розповіли у СБУ.

В результаті чоловіка повернули до Росії, адже його дії загрожували національній безпеці України.