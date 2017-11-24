За день бойовики 7 разів обстріляли позиції сил АТО

Від опівночі до 18:00 24 листопада в зоні проведення антитерористичної операції незаконні збройні формування сім разів порушили перемир’я, у двох випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що ситуація в зоні АТО перебуває під контролем української армії, однак, попри загальне зменшення кількості обстрілів, дотримання режиму припинення вогню й надалі немає.

"Упродовж дня на луганському напрямку ворог декілька разів обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля Новолуганського із озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. На Світлодарській дузі під вогонь з легкого піхотного озброєння потрапили захисники Луганського", – йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку, за даними штабу, із гранатометів НЗФ били неподалік Гнутового, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Верхньоторецького.

"Піхотне озброєння ворог застосував у передмісті Мар’їнки. Також у цьому районі наших оборонців обстрілював снайпер", – наголошується у повідомленні.