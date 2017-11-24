За минулий тиждень кількість обстрілів на Донбасі збільшилася на 60%, – Хуг

На минулому тижні кількість обстрілів у зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі збільшилася на 60%. Про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг.

"Минулого тижня місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 60%, якщо порівнювати з тижнем до цього. Ми зафіксували понад 9 тис. порушень минулого тижня – це найвищий тижневий показник з середини червня", – зазначив Хуг.

Він додав, що найбільше обстрілів (30%) було у трикутнику Авдіївка – Ясинувата –донецький аеропорт.