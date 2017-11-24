Завтра у Києві буде обмежено рух Московським мостом

У Києві 25 листопада буде обмежено рух Московським мостом. Про це йдеться в повідомленні "Київавтодору" у Facebook.

"З 8:00 25.11.2017 до 1:00 26.11.2017 у зв'язку з виконанням робіт з ремонту деформаційного шва на Московському мосту через р. Дніпро буде обмежено рух транспорту в першій смузі руху в напрямку станції метро "Петрівка", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, столична влада підписала угоду про співпрацю щодо проекту будівництва четвертої лінії метро в Києві з китайським консорціумом, до якого входять компанії China Railway International Group та China Pacific Construction Group.