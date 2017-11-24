Зеленський записав звернення до СБУ через заборону в'їзду актору "Сватів"

Український шоумен і продюсер серіалу "Свати" Володимир Зеленський звернувся до СБУ через заборону одному з акторів стрічки Федору Добронравову в’їзду в Україну.

Відео-звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Він наголошує, що немає жодного зв’язку немає між Добронравовим і тисячею людей, які працювали над проектом останні 15 років.

"Серіал люблять мільйони. І якщо зараз задача СБУ та всіх наших комітетів - просто забрати серіал у людей, то ви так і скажіть. Цей серіал придуманий мною. Цей серіал зроблений нашими людьми. Якого чорта ви там щось пропонуєте?", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що "Свати" є українським серіалом, яким був вигаданим саме ним та його колегами, профінансований та зроблений українцями.

"Якщо комусь не подобається слово "свати", вам ближче слово "куми", - ви спочатку поборіть своє "кумівство". Ви боретеся з тим, що людей об’єднує. Якщо ви СБУ - турбуйтесь про безпеку України. А від "Сватів" поки жодна людина не повісилася", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 22 листопада СБУ ухвалила рішення про заборону в’їзду терміном на три роки громадянину Росії актору Федору Добронравову.

Держкіно буде відкликати прокатне посвідчення на серіал "Свати", якщо одержить відповідні документи від Міністерства культури.

"Свати" - це комедійний серіал студії "Квартал 95". Наразі вийшло шість його сезонів. Федір Добронравов грає в ньому одного з центральних персонажів - Івана Будька.

Добронравов - не перший актор серіалу, якому Україна заборонила в'їзд. До цього персонами нон-грата стали Микола Добринін та Людмила Артем'єва.

Шостий сезон серіалу вийшов в 2013 році. Влітку цього року стало відомо про початок зйомок сьомого сезону, які проходять у Білорусі. Прем'єра фільму запланована на 2018 рік.

Читайте інтерв'ю з Володимиром ЗЕЛЕНСЬКИМ у п'ятничному випуску газети "День" - "У цій країні можливо по-іншому".