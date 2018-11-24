Біля львівської Ратуші пригощали їжею, якою харчувалися українці під час Голодомору (фото)

Під стінами Львівської міської ради, на площі Ринок, сьогодні відбулась акція – «Вуличний ресторан "Непораховані з 1932"». Організувала її Українська академія лідерства.

У спеціальному фургоні учасники акції готували суп із шишок, листя і трави, який вживали українці під час Голодомору. Тим часом ззовні на великому екрані демонстрували відеозапис подібної акції, яку вже провели в центрі Брюсселя.

"Коли ми пригощали європейців їжею із шишок, тирси, різної трави, вони спочатку не розуміли, що це таке і як таке взагалі можна їсти. Коли ж ми їм розповідали всю історію, як у людей забрали весь хліб і щоб вижити, вони їли ось такі страви, то у багатьох із них був просто шок. Вони не чули про Голодомор або знали дуже мало.

Ми обрали такий формат акції через те, що правду та інформацію краще доносити до людей не лише словами, а ще й через їжу, якою виживали українці в час Голодомору, в час їх штучного винищення радянською владою. Так люди можуть більше відчути весь біль та страждання, які пережили ті, хто жив в час Голодомору. Зараз лише 15 країн і Ватикан визнали Голодомор геноцидом проти українців. Нам потрібно, щоб більше людей дізналося про цей страшний злочин радянської влади", - розповіли організатори акції.

Під час презентації найгіршого у світі супу, який допоміг небагатьом вижити, відбувся невеликий перформанс. У натовпі раптово почали падати люди. У такий спосіб організатори також дали можливість присутнім відчути, як це, коли біля тебе хтось помирає. Адже, за страшною статистикою, в часи Голодомору кожні п'ять секунд помирало дві людини. Загалом, за даними Інституту національної пам’яті, від штучного голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів осіб.

Крім того, на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку в рамках акції "Запали свічку" відбувся флешмоб. Багато людей прийшли з роздрукованими назвами міст і сіл, біля яких було зазначено кількість людей, що померли в них від голоду.

Павло Паламарчук, Львів, фото автора