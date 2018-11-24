Так само, як не можна займатися історією голокосту і не стати хоч би напівєвреєм, так само не можна займатися історією голодомору і не стати хоча б напівукраїнцем.
Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні

Британія та Іспанія досягли угоди щодо Гібралтару

24 листопада, 2018 - 18:49
Фото Reuters

Великобританія та Іспанія досягли угоди щодо Гібралтару, яка дозволить провести саміт ЄС у неділю, щоб затвердити угоду Brexit з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Санчес заявив, що будь-які рішення щодо Гібралтару будуть узгоджуватися з Іспанією.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес допустив відмову Мадрида підтримати угоду про вихід Великої Британії зі складу ЄС через невирішене питання Гібралтару, приналежність якого оскаржується Мадридом.

У 2016 році близько 96% жителів Гібралтару проголосували на референдумі за збереження членства Британії в ЄС.

У 1830 році Гібралтар було офіційно оголошено колонією Великої Британії (де-факто контроль встановлено в 1713 році), після відкриття в 1869 році Суецького каналу його значення зросло, оскільки відтепер Лондон повністю контролював судноплавство в Середземному морі.

Джерело: День

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