Британія та Іспанія досягли угоди щодо Гібралтару

Великобританія та Іспанія досягли угоди щодо Гібралтару, яка дозволить провести саміт ЄС у неділю, щоб затвердити угоду Brexit з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Санчес заявив, що будь-які рішення щодо Гібралтару будуть узгоджуватися з Іспанією.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес допустив відмову Мадрида підтримати угоду про вихід Великої Британії зі складу ЄС через невирішене питання Гібралтару, приналежність якого оскаржується Мадридом.

У 2016 році близько 96% жителів Гібралтару проголосували на референдумі за збереження членства Британії в ЄС.

У 1830 році Гібралтар було офіційно оголошено колонією Великої Британії (де-факто контроль встановлено в 1713 році), після відкриття в 1869 році Суецького каналу його значення зросло, оскільки відтепер Лондон повністю контролював судноплавство в Середземному морі.