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День в ООС: Бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів

24 листопада, 2018 - 19:51
Фото Reuters

У суботу окупаційні війська на Донбасі порушили режим припинення вогню 4 рази та вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про це 24 листопада повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил. 

"У районі Новолуганського і Лебединського загарбники обстрілювали українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського противник застосував міномети калібру 82 мм", - повідомили у штабі.

Також окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по позиціях ООС біля хутора Вільний.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - зазначили у прес-центрі штабу ООС. 

Джерело: День

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